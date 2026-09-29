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martes, 29 de septiembre de 2026

Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días

 


Punto por punto.

La Subsecretaría de Cultura de Chacabuco dio a conocer la agenda de eventos para los próximos duas. Hay eventos en distintos lugares.

Viernes 2 de octubre



Volver a Chacabuquero.


Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Minchilli, Comunicación y reporte gráfico

20:00 hs — Casa de la Cultura

Presentación: "Historia de las familias Spataro y Anastasi".


Sábado 3 de octubre

18:00 hs — Teatro Italiano

Cine: Proyección de la película Spider-Man en 3D (1.ª función).

19:00 hs — Fotogalería Meridiano 0 y Galería de Arte

Muestras artísticas: Inauguración de la muestra fotográfica "Memorias de algún futuro" (Vale Dranivsky) y de la muestra de artes plásticas "Geometrías orgánicas" (Sebastián Rubino).


20:00 hs — Escuela de Actividades Culturales (Avellaneda 127)

Música: "Para los demás", recorrido por la obra de María Elena Walsh a cargo de Milene Morales, Santiago Lazarte y Matías Amarilla. (Entrada: $10.000).


21:00 hs — Teatro Italiano

Cine: Proyección de la película Spider-Man en 3D (2.ª función).


Domingo 4 de octubre

Castilla desde Chacabuco

Evento: "Rodada Primavera", almuerzo y shows en vivo de Buzios y Under Jack.


15:00 hs — EAC Subsede Rawson (25 de Mayo 41, Rawson)

Jornada de Intercambio Cultural: Muestra de talleres de danza, música, artesanía y cocina. Presentaciones de Nacho Paterlini, Isabella Delgado, Trío Folclórico (Marcos Ventre, Oscar Lucero, Nico Lescano), show bailable de Paulo Heredia y artistas invitados (Manuel Ojeda y Quique Ojeda). Organizado por la EAC y su Cooperadora.


17:00 hs — Teatro Italiano

Danza y Música: Mora Godoy y La Máquina Tanguera.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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