Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 29 de septiembre de 2026

Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer los datos del operativo realizado este lunes.



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Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Minchilli, Comunicación y reporte gráfico

Durante un operativo de prevención realizado en la intersección de Entre Ríos y Villegas, que incluyó patrullajes de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, se procedió a la retención de seis motocicletas por diversas faltas: una estacionada por incumplimiento de la Ordenanza 7131 (falta de luces, chapa patente y negativa del propietario a presentar documentación); otra involucrada en un accidente por carecer de licencia y patente; dos por circular sin la documentación reglamentaria (una de ellas también sin patente); una por falta de documentación y alcoholemia positiva de su conductor; y la última por circular sin luces, sin documentación, realizar maniobras intempestivas y cruzar un semáforo en rojo.

Asimismo, se confeccionaron múltiples actas de infracción de tránsito: 11 por estacionar sobre la ciclovía, 3 por estacionar en doble fila, una por estacionar sobre la senda peatonal, una por estacionar entre discos prohibidos, una por girar a la izquierda y una por circular a contramano, caso en el cual se retuvo la licencia del conductor. Por último, en materia de higiene y vía pública, se labró un acta en Corrientes 254 por arrojar más de un metro cúbico de escombros y un acta de intimación por ocupación indebida en la calle Montesano, entre Av. Solís y Corrientes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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