Choque en la mañana de Chacabuco y algo más

Llovizna.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el siniestro vial participó un patrullero de la Policía y un auto particular. Una persona de sexo femenino requirió atención médica del SAME en el lugar. Ocurrió en Máximo Gil y Juan XXIII, mientras el móvil de la Comisaría se dirigía a responder a un pedido de auxilio, cerca de las 6.30.
Sobre lo último, en dos oportunidades una vecina solicitó ayuda a la fuerza policial porque una persona de sexo masculino estaba molestando en su casa, en inmediaciones de Güemes y Sosa.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario