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martes, 29 de septiembre de 2026

Choque en la mañana de Chacabuco y algo más

 


Llovizna.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Minchilli, Comunicación y reporte gráfico

En el siniestro vial participó un patrullero de la Policía y un auto particular. Una persona de sexo femenino requirió atención médica del SAME en el lugar. Ocurrió en Máximo Gil y Juan XXIII, mientras el móvil de la Comisaría se dirigía a responder a un pedido de auxilio, cerca de las 6.30.

Sobre lo último, en dos oportunidades una vecina solicitó ayuda a la fuerza policial porque una persona de sexo masculino estaba molestando en su casa, en inmediaciones de Güemes y Sosa.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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