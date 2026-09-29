Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas

Para tener en cuenta.
La madrugada lluviosa acumuló agua en el perfil de los suelos de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Oficialmente se contabilizaron alrededor de 6 milímetros de lluvia a lo largo de la noche hasta luego del amanecer a las 8.00. El mal tiempo proseguiría hasta el mediodía. Por otro lado, se pronosticaron nuevas tormentas para el sábado. No obstante, las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20° centígrados en los próximos días.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario