Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 29 de septiembre de 2026

Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas

 


Para tener en cuenta.

La madrugada lluviosa acumuló agua en el perfil de los suelos de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Minchilli, Comunicación y reporte gráfico

Oficialmente se contabilizaron alrededor de 6 milímetros de lluvia a lo largo de la noche hasta luego del amanecer a las 8.00. El mal tiempo proseguiría hasta el mediodía. Por otro lado, se pronosticaron nuevas tormentas para el sábado.  No obstante, las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20° centígrados en los próximos días.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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