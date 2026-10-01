Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 1 de octubre de 2026

Detectaron muchos residuos en las calles de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito informó sobre el resultado de los operativos de control del miércoles en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

 Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de ellas, además, circulaba sin chapa patente, luces ni faros. Asimismo, se labró un acta de infracción por girar a la izquierda y otra por circular sin casco, reteniéndose en este último caso la licencia de conducir. Por otro lado, se labraron 26 actas por estacionar sobre la ciclovía, una por la extracción de un árbol sin autorización y una por estacionar en un lugar prohibido obstruyendo una rampa para personas con discapacidad. Finalmente, se confeccionaron cuatro actas por arrojar escombros y ramas a la vía pública (superando el metro cúbico) y cuatro por estacionar chasis y acoplados en zonas no permitidas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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