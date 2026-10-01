Detectaron muchos residuos en las calles de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó sobre el resultado de los operativos de control del miércoles en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de ellas, además, circulaba sin chapa patente, luces ni faros. Asimismo, se labró un acta de infracción por girar a la izquierda y otra por circular sin casco, reteniéndose en este último caso la licencia de conducir. Por otro lado, se labraron 26 actas por estacionar sobre la ciclovía, una por la extracción de un árbol sin autorización y una por estacionar en un lugar prohibido obstruyendo una rampa para personas con discapacidad. Finalmente, se confeccionaron cuatro actas por arrojar escombros y ramas a la vía pública (superando el metro cúbico) y cuatro por estacionar chasis y acoplados en zonas no permitidas.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Asistirán a las personas que realicen la peregrinación a Luján
- Un vecino demorado y algo más en Chacabuco
- Cambio en una avenida de Chacabuco
- "Es una tomada de pelo en Chacabuco"
- Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre
- Accidente, temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario