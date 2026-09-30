Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre

Para tener en cuenta. Anses.
ANSES dio a conocer los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
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El pago para los jubilados y pensionados cuyo haber no supere el monto mínimo comenzará el 8 de octubre para las personas con DNI finalizado en 0. Continuará el 9 de octubre para los terminados en 1, el 13 de octubre para los finalizados en 2 y el 14 de octubre para los terminados en 3. Quienes tengan DNI terminado en 4 cobrarán el 15 de octubre, los terminados en 5 el 16 de octubre, y los terminados en 6 el 19 de octubre. Por último, las fechas designadas para las terminaciones 7, 8 y 9 corresponden al 20, 21 y 22 de octubre, respectivamente.
Para aquellos jubilados y pensionados cuyo haber sea superior a la mínima, el cronograma de cobro se organizará en parejas de terminación de DNI. El 23 de octubre cobrarán los documentos finalizados en 0 y 1, mientras que el 26 de octubre será el turno de los terminados en 2 y 3. Quienes posean DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 27 de octubre, los finalizados en 6 y 7 el 28 de octubre, y finalmente los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 29 de octubre.
El calendario de cobro de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo iniciará el 8 de octubre para los DNI terminados en 0, seguido por el 9 de octubre para los terminados en 1. Las fechas continúan el 13 de octubre para el DNI finalizado en 2, el 14 de octubre para el terminado en 3, el 15 de octubre para el 4, el 16 de octubre para el 5 y el 19 de octubre para el 6. El esquema de pagos concluirá con los DNI terminados en 7 el 20 de octubre, en 8 el 21 de octubre y en 9 el 22 de octubre.
Para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo, el pago dará comienzo el 9 de octubre para los documentos finalizados en 0 y continuará el 13 de octubre para los terminados en 1. Los DNI que finalicen en 2 cobrarán el 14 de octubre, los terminados en 3 el 15 de octubre, los terminados en 4 el 16 de octubre y los terminados en 5 el 19 de octubre. Posteriormente, los DNI finalizados en 6 cobrarán el 20 de octubre, en 7 el 21 de octubre, en 8 el 22 de octubre y en 9 el 23 de octubre.
Las fechas de pago de la Asignación por Prenatal se distribuyen de a dos terminaciones por día. El 14 de octubre percibirán su haber los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1, el 15 de octubre los terminados en 2 y 3, y el 16 de octubre aquellos con DNI finalizado en 4 y 5. Los pagos se reanudarán el 19 de octubre para los DNI terminados en 6 y 7, finalizando el 20 de octubre con los documentos terminados en 8 y 9.
En el caso de la Asignación por Maternidad, la liquidación estará disponible para todas las terminaciones de documento durante un período único que se extiende desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Los pagos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se realizarán de forma unificada para todas las terminaciones de DNI dentro del plazo comprendido entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
El cronograma de cobro para las Pensiones No Contributivas se ordenará por parejas de DNI. Arrancará el 8 de octubre para los documentos finalizados en 0 y 1, continuará el 9 de octubre para los terminados en 2 y 3, y seguirá el 13 de octubre para los DNI finalizados en 4 y 5. Por su parte, los terminados en 6 y 7 cobrarán el 14 de octubre, mientras que la terminación en 8 y 9 lo hará el 15 de octubre.
Las Asignaciones Familiares pertenecientes a las Pensiones No Contributivas podrán cobrarse sin distinción de la terminación del DNI durante la ventana de tiempo comprendida entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
El pago de la Prestación por Desempleo se organizará según la terminación del DNI en pares. Quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 22 de octubre, y los terminados en 2 y 3 lo harán el 23 de octubre. Los DNI finalizados en 4 y 5 percibirán el beneficio el 26 de octubre, los terminados en 6 y 7 el 27 de octubre, y por último, las terminaciones en 8 y 9 cobrarán el 28 de octubre.
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