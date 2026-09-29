Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones

Oficial.
Fue suspendido un paro municipal en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La decisión tomada por la Asociación Trabajadores del Estado responde a la reapertura de paritarias. El paro iba a realizarse el viernes, que es el mismo día en el que la Municipal citó a los sindicatos a la Mesa de Relaciones Laborales en la Casa de la Cultura.
No obstante, ATE puso condiciones para avanzar en la negociación laboral: "1) Presencia del intendente en la mesa paritaria, para garantizar decisiones y compromisos concretos. 2) Entrega de la información financiera solicitada por nuestra Seccional. Si la Municipalidad recibió mayores ingresos, las trabajadoras y los trabajadores municipales debemos participar de esa mejora. 3) Una propuesta salarial superadora. El salario debe discutirse con responsabilidad y atender las necesidades de las familias municipales. 4)Pase a planta permanente de quienes llevan más de un año trabajando para el Municipio, junto con la regularización de las situaciones correspondientes, conforme a la Ley 14.656".
A través de un comunicado, ATE aclaró que se podría dar una medida de fuerza si no hay acuerdo sobre el aumento de sueldo.
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