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martes, 29 de septiembre de 2026

Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones

 

Oficial.

Fue suspendido un paro municipal en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

La decisión tomada por la Asociación Trabajadores del Estado responde a la reapertura de paritarias. El paro iba a realizarse el viernes, que es el mismo día en el que la Municipal citó a los sindicatos a la Mesa de Relaciones Laborales en la Casa de la Cultura.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

No obstante, ATE puso condiciones para avanzar en la negociación laboral: "1) Presencia del intendente en la mesa paritaria, para garantizar decisiones y compromisos concretos. 2) Entrega de la información financiera solicitada por nuestra Seccional. Si la Municipalidad recibió mayores ingresos, las trabajadoras y los trabajadores municipales debemos participar de esa mejora.  3) Una propuesta salarial superadora. El salario debe discutirse con responsabilidad y atender las necesidades de las familias municipales.  4)Pase a planta permanente de quienes llevan más de un año trabajando para el Municipio, junto con la regularización de las situaciones correspondientes, conforme a la Ley 14.656".

A través de un comunicado, ATE aclaró que se podría dar una medida de fuerza si no hay acuerdo sobre el aumento de sueldo.


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