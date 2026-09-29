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martes, 29 de septiembre de 2026

Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

 

Afortunados. En vivo. Ya salieron los cuatro premios

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.



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Se pusieron en juego 4 órdenes de compra de 1.500.000 de pesos. Los ganadores fueron: 5805, adquirido por Norberto Olivetti; 7179, adquirido por Ramiro Gómez; 0656, adquirido por Franco Leguizamón;  3874, adquirido por María Riarte.

Cabe recordar que con la recaudación de la rifa la entidad compra equipamiento para el nosocomio. Todavía quedan 650 números sin vender.


Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Minchilli, Comunicación y reporte gráfico


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