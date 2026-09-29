Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco

Detalles.
Se brindaron detalles del operativo de control diario de la Subsecretaría de Tránsito.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un recorrido con móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, en el cual se confeccionaron: cuatro actas por estacionar acoplados en zonas no permitidas, una por estacionar un tractor batea en zona prohibida, trece por estacionar sobre la ciclovía y una por disponer basura y ramas en la vía pública en un día no permitido y superando el metro cúbico.
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