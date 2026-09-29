Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 29 de septiembre de 2026

Convocan a todos los guardavidas de Chacabuco

Comunicado.

El Área de Habilitaciones Municipales y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco convocan a todos los guardavidas de la ciudad que prestarán servicios durante la próxima temporada de verano 2026/2027, este viernes 2 de octubre, a las 20:00 horas, en el Mini Gimnasio del Polideportivo Municipal



Volver a Chacabuquero.

Se solicita la puntual asistencia de todos los profesionales del área, a fin de abordar aspectos organizativos y operativos correspondientes a la próxima temporada.

Firma: Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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