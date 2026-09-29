Periodista de Chacabuco expone en un evento organizado por la ONU

"Contra los estereotipos".
La periodista oriunda de Chacabuco, Lucía Levy, brindará una charla en el marco del Unstereotype Alliance Summit ("Cumbre de la Alianza contra los Estereotipos"). Se trata de un evento organizado por ONU Mujeres en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella, en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre de 2026.
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Levy es la responsable del multimedio La Curva de la Moda, que cuenta con sitio web, canal de YouTube y podcast en Spotify. En diálogo con Chacabuquero, comentó que la propuesta busca debatir sobre «un futuro más inclusivo desde las narrativas y las tecnologías»: «Me invitaron porque soy periodista especializada en moda y responsable de un medio multiplataforma desde donde analizo el sistema de la moda y la industria aplicando una perspectiva de clase, política y de género. Analizo los sucesos de la moda y su implicancia en la cultura. La moda es una industria muy poderosa que perpetúa mensajes en su mayoría discriminatorios, como la gordofobia, el racismo o la gerontofobia; todo lo que se escapa de la hegemonía».
Según señala en su sitio web, ONU Mujeres impulsa «cambios en las leyes, las instituciones, las normas sociales y los servicios para cerrar la brecha de género y construir un mundo igualitario por y para todas las mujeres y niñas».
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