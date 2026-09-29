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martes, 29 de septiembre de 2026

Encontraron una moto robada

 


Novedad.

La Policía de la provincia de Buenos Aires recuperó una moto robada en Chacabuco días atrás.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Grácias a una investigación que incluyó el uso de cámaras de Seguridad se estableció que el autor del robo fue un menor de 14 años de Chivilcoy. Fue así como la policía de la vecina ciudad halló el vehículo.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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