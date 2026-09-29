Encontraron una moto robada

Novedad.
La Policía de la provincia de Buenos Aires recuperó una moto robada en Chacabuco días atrás.
Volver a Chacabuquero.
Grácias a una investigación que incluyó el uso de cámaras de Seguridad se estableció que el autor del robo fue un menor de 14 años de Chivilcoy. Fue así como la policía de la vecina ciudad halló el vehículo.
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