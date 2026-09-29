Choque de camiones

De Chacabuco.
Un camión chocó con el acoplado que remolcaba otro transporte de cargas.
Volver a Chacabuquero.
El Siniestro vial ocurrió ayer a la noche en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Según un medio periodístico de esa ciudad, ambos transportes son de Chacabuco. El choque se dio en ruta 21 y Maffei. La misma fuente sostuvo que no hubo heridos de gravedad. No obstante, la persona que le pasó el dato a Chacabuquero comentó que uno de los choferes tuvo que ser atendido en un hospital de Rosario.
Chacabuco. Por otro lado, esta tarde se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco, en Miguel Gil y La Rioja. Participaron una moto y un auto. El conductor del rodado de menor porte recibió atención médica del SAME.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones
- Convocan a todos los guardavidas de Chacabuco
- Periodista de Chacabuco expone en un evento organizado por la ONU
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas
- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas
- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario