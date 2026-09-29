Hicieron un pedido a los Santos Arcángeles en Chacabuco

Entre flamas.
Este martes se llevaron adelantes las fiestas patronales de la Parroquia de los Santos Arcángeles de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Con la presencia del obispo Eduardo Scheinig se rindió culto a los Ángeles que aparecen en la Santa Biblia. Hubo una misa y una procesión con antorchas por las calles del barrio que rodea al templo.
El intendente Rubén Darío Golía, quien participó en este evento religioso, comentó que "bajo el lema: "Con Miguel, Gabriel y Rafael, caminamos como comunidad en la esperanza", nos reunimos para pedir la protección de nuestros santos patronos, que nos defienden, nos anuncian la Buena Noticia y nos sanan"
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