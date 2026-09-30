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miércoles, 30 de septiembre de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Irma Argentina Sotelo.

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