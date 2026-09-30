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miércoles, 30 de septiembre de 2026

Accidente, temprano en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



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Ofertas de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Participaron una moto y una camioneta. Se pidió asistencia médica para la conductora del rodado de menor porte. Esta fue atendida en el lugar por personal del SAME. Ocurrió en Alem e Ituzaingó.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor


Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico


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