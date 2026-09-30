Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito bajo la lluvia en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos vehículos. No se requirió la presencia de ambulancias. Solamente hubo daños materiales. La Policía se entrevistó con las partes que serían un auto y una moto.
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