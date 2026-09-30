Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 30 de septiembre de 2026

Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito bajo la lluvia en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos vehículos. No se requirió la presencia de ambulancias. Solamente hubo daños materiales. La Policía se entrevistó con las partes que serían un auto y una moto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Asistirán a las personas que realicen la peregrinación a Luján

- Un vecino demorado y algo más en Chacabuco 

- Cambio en una avenida de Chacabuco

- Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre

- Accidente, temprano en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Hicieron un pedido a los Santos Arcángeles en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Daños en una casa - Intrusos - Vigilantes

- Choque de camiones

- Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones

- Convocan a todos los guardavidas de Chacabuco

- Encontraron una moto robada

- Periodista de Chacabuco expone en un evento organizado por la ONU

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días 

- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas

- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más 

- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco

- Necrológicas I del martes

- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)