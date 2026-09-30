Un vecino demorado y algo más en Chacabuco

Procedimiento. Se agregó un video del demorado.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo un procedimiento en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Secuestró un auto Volkswagen Gol Trend y demoró a un vecino. Al ser interceptado se detectaron irregularidades en el dominio. Y al chequear los números de serie, se determinó que el rodado era buscado por robo desde hace unos meses en el Gran Buenos Aires. Se inició un sumario por encubrimiento contra el vecino aprehendido, que tiene 30 años. Ocurrió en inmediaciones de Elguea - Román y ruta 7.
Video:Video del traslado del demorado
|El Corte Perfecto, chanchería
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cambio en una avenida de Chacabuco
- Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre
- Accidente, temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hicieron un pedido a los Santos Arcángeles en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Daños en una casa - Intrusos - Vigilantes
- Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones
- Convocan a todos los guardavidas de Chacabuco
- Periodista de Chacabuco expone en un evento organizado por la ONU
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas
- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
No hay comentarios:
Publicar un comentario