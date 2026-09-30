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miércoles, 30 de septiembre de 2026

Cambio en una avenida de Chacabuco

 


Eliminación.

La Municipalidad de Chacabuco procedió este miércoles con la implementación de un cambio en la avenida Garay.



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Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Se trata de la eliminación de los canteros o dársenas constituidas hace unos años en la intersección con Coronel Suárez cuando se buscó cambiar el aspecto de 3 cuadras de la avenida para promover su transformación en un centro comercial a cielo abierto. Estas estructuras habían generado muchas críticas de los vecinos porque alegaban que eran más bien obstáculos.

El corte perfecto Chacabuco carne de cerdo y pollo
El Corte Perfecto, chanchería

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

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