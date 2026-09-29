Policiales de Chacabuco: Daños en una casa - Intrusos - Vigilantes

Día.
Daño. Un vecino puso en conocimiento de la Policía que alguien arrojó un objeto contundente contra su casa y rompió una ventana. El vecino no pudo concurrir a la Comisaría a radicar la denuncia en persona porque está bajo arresto domiciliario.
Volver a Chacabuquero.
Intrusos. Hoy hubo al menos dos casos de residentes de la zona rural que pidieron ayuda a la Policía de la provincia de Buenos Aires porque extraños habían ingresado a sus campos. Al parecer, en un caso se pudo dar con los mismos y en otros no. Se trataría de cazadores.
Vigilantes. Comenzó la colocación de radares de velocidad en la ruta provincial 51, entre Rawson y Castilla. De esta manera, el gobierno bonaerense busca controlar el tránsito en este corredor que es muy utilizado por vehículos de distinto porte.
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