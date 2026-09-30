Nota pedida: "Es una tomada de pelo en Chacabuco"

Nota pedida.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, inició la instalación de nuevos dispositivos de control de velocidad (fotorradares) sobre la Ruta Provincial N.º 51, situados en las inmediaciones del acceso a la localidad de Castilla (km 140) y en el ingreso a Rawson (km 147).
Volver a Chacabuquero.
Desde el Bloque de Concejales UCR-PRO expresaron su profundo rechazo ante lo que consideran un verdadero "atropello a la inteligencia y a la seguridad de los vecinos del partido de Chacabuco".
"Es una locura y una tomada de pelo absoluta. La prioridad de Axel Kicillof no es cuidar la vida de quienes transitan la Ruta 51, sino montar una caja recaudadora. Los vecinos de Rawson, Castilla y Chacabuco arriesgan la vida todos los días esquivando pozos, deformaciones en el asfalto y zanjas en la banquina, y la única respuesta de la Provincia es poner una cámara para cobrar multas", enfatizaron desde la bancada opositora.
Un reclamo histórico ignorado
El Bloque UCR-PRO recordó que el lamentable estado de la Ruta 51 ha sido objeto de constantes pedidos de informes y proyectos de resolución presentados en el Concejo Deliberante, sin obtener respuesta por parte de las autoridades provinciales.
Ya en abril de 2024, a través del Expediente N.º 20.618, el bloque exigió formalmente al Gobernador Kicillof la urgente puesta en valor y reparación del tramo que conecta Chivilcoy con Carmen de Areco —vía vital que sirve de acceso a Rawson y Castilla—. En dicho proyecto se advirtió expresamente sobre el peligro de la deformación de la calzada, la acumulación de agua en días de lluvia, la falta de pavimentación en banquinas y la ausencia de demarcación vial, recordando además el antecedente de la Resolución N.º 4.275/22 aprobada con anterioridad.
"Lamentablemente, en esta ruta vecinos de nuestras localidades han perdido la vida en accidentes provocados por el estado intransitable del pavimento. Que la respuesta de la Provincia a esas pérdidas humanas sea instalar radares en lugar de enviar máquinas a repavimentar demuestra cuáles son las verdaderas prioridades del kicillofismo: recaudar dinero antes que salvar vidas", agregaron.
El silencio y la complicidad municipal
Asimismo, los concejales de la oposición apuntaron contra la gestión del Intendente Darío Golía por su pasividad frente al abandono provincial.
"Para instalar un radar en el ejido del partido se requiere del aval, la coordinación y el visto bueno del Municipio. El Intendente Golía avala que se fiscalice a los vecinos que van a trabajar o a estudiar, pero durante todos estos años de gestión de Kicillof jamás alzó la voz ni le exigió al Gobernador el arreglo integral que la Ruta 51 necesita con urgencia. Son cómplices del abandono".
Desde el Bloque UCR-PRO exigieron la inmediata suspensión del funcionamiento de los radares hasta tanto la Provincia de Buenos Aires ejecute las obras de repavimentación, bacheo profundo, demarcación e iluminación en los accesos a Rawson y Castilla.
Firman: Concejales del bloque UCR - Pro de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre
- Accidente, temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hicieron un pedido a los Santos Arcángeles en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Daños en una casa - Intrusos - Vigilantes
- Suspendieron un paro en Chacabuco pero pusieron condiciones
- Convocan a todos los guardavidas de Chacabuco
- Periodista de Chacabuco expone en un evento organizado por la ONU
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Agenda.cultural de Chacabuco para los próximos días
- Registro de lluvias de Chacabuco y cuando pueden volver las tormentas
- Choque en la mañana de Chacabuco y algo más
- Otra intimación por ocupar la vereda y muchas multas por ciertas costumbres en Chacabuco
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
No hay comentarios:
Publicar un comentario