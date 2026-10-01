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jueves, 1 de octubre de 2026

Un mes para prevenir esta mortal enfermedad en Chacabuco

 


Color.

En Argentina se destina el mes de octubre para prevenir una enfermedad por la que fallecen 20 personas por día.



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Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Se trata del cáncer de mama que si bien suele asociarse al genero femenino, es una enfermedad que también afecta. a los masculinos. Según la estadística, se detectan 2 casos por hora en el país.

No obstante, tratado a tiempo este tipo de cáncer puede curarse. De habla de cerca del 90 por ciento de efectividad. Lo que ocurre es 4 de cada 10 personas no se realizan mamografías de manera periódica, es decir, al menos 1 vez al año. ¿Factores de riesgo? No amamantar, la terapia de reemplazo hormonal, el consumo de alcohol, el sobrepeso y el sedentarismo. Ante cualquier duda, consulte a su médico, o concurra al Hospital.

El corte perfecto de Chacabuco Insiarte 485
"El Corte Perfecto", chanchería

Octubre es el mes rosa, color de la campaña contra la enfermedad. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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