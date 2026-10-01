Video: Robó en una mudanza y lo detuvieron en Junín

Quedó grabado.
La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una persona acusada de sustraer un televisor 55 pulgadas en una mudanza en Junín.
Volver a Chacabuquero.
Todo comenzó con la denuncia de un vecino de Junín que sostenía quedó le habían sustraído el televisor de la casa el martes. Una inspección del registro de una cámara de seguridad permitió ver que el bien robado había sido cargado por un sujeto en una camioneta mientras estaba retirando distintos objetos del domicilio donde hay departamentos en alquiler. Fue así como la Justicia autorizó dos allanamientos. Fue detenido el acusado y se recuperó el televisor. También se retuvo la camioneta para un peritaje.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Detectaron muchos residuos en las calles de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Asistirán a las personas que realicen la peregrinación a Luján
- Un vecino demorado y algo más en Chacabuco
- Cambio en una avenida de Chacabuco
- "Es una tomada de pelo en Chacabuco"
- Calendario de pagos jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguro de desempleo de octubre
- Accidente, temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Les llegó la hora a los acoplados de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario