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jueves, 1 de octubre de 2026

Video: Robó en una mudanza y lo detuvieron en Junín

 


Quedó grabado.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una persona acusada de sustraer un televisor 55 pulgadas en una mudanza en Junín.



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Video:

El video registrado por la cámara de seguridad

Todo comenzó con la denuncia de un vecino de Junín que sostenía quedó le habían sustraído el televisor de la casa el martes. Una inspección del registro de una cámara de seguridad permitió ver que el bien robado había sido cargado por un sujeto en una camioneta mientras estaba retirando distintos objetos del domicilio donde hay departamentos en alquiler. Fue así como la Justicia autorizó dos allanamientos. Fue detenido el acusado y se recuperó el televisor. También se retuvo la camioneta para un peritaje.


Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico


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