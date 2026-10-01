Busca a quien chocó su auto en Chacabuco

Pide ayuda
Una vecina busca. través de las redes sociales a quien chocó su auto esta tarde en Chacabuco.
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La situación fue grabada por una cámara de seguridad. Gracias a este registro, se sabe que fue una camioneta la que chocó con el Ford Ka de la vecina llamada Micaela Niz. Ocurrió en la mano ascendente de Solís entre Zapiola y Alberdi alrededor de las 16.20.
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