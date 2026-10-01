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jueves, 1 de octubre de 2026

Busca a quien chocó su auto en Chacabuco

 


Pide ayuda 

Una vecina busca. través de las redes sociales a quien chocó su auto esta tarde en Chacabuco.



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Choque en Chacabuco
Tres momentos del choque

La situación fue grabada por una cámara de seguridad. Gracias a este registro, se sabe que fue una camioneta la que chocó con el Ford Ka de la vecina llamada Micaela Niz. Ocurrió en la mano ascendente de Solís entre Zapiola y Alberdi alrededor de las 16.20.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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