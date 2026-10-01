Esta mañana.
Esta mañana se registró un choque en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con la parte trasera de una camioneta. La persona que iba en moto requirió atención del SAME. Ocurrió en Alberdi entre Buenos Aires y Pasaje Beltrán.
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