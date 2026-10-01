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jueves, 1 de octubre de 2026

Choque en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un choque en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una moto chocó con la parte trasera de una camioneta. La persona que iba en moto requirió atención del SAME. Ocurrió en Alberdi entre Buenos Aires y Pasaje Beltrán.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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