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jueves, 1 de octubre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Olga

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Olga Delia Mansilla viuda de Leonelli. Falleció el 30/9/26 a los 83 años. Casa de duelo: Buenaventura Luna 135. Sepelio a las 11.00

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