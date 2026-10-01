Que en paz descanse: Olga
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- Olga Delia Mansilla viuda de Leonelli. Falleció el 30/9/26 a los 83 años. Casa de duelo: Buenaventura Luna 135. Sepelio a las 11.00
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