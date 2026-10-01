Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 1 de octubre de 2026

Inscripción abierta para empleo sin experiencia requerida

 


Exclusivo para jóvenes.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que está abierta la inscripción para formar parte de la Policía bonaerense.



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Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Requisitos: Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción; tener entre 18 y 29 años de edad; poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires; haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación; responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación; no registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).

El corte perfecto de Chacabuco Insiarte 485
"El Corte Perfecto", chanchería

Según la Caja de Retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a julio de 2026, el sueldo de bolsillo de un oficial, era de 880 mil pesos , aproximadamente, y el de un comisario, de 2,25 millones de pesos.

Quien cumpla los requisitos, debe descargar la planilla de inscripción del sitio web: https://www.mseg.gba.gov.ar/ingreso/

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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