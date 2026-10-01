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jueves, 1 de octubre de 2026

Docentes de Chacabuco se manifestaron en el centro



Reclamo.

Docentes de Chacabuco se manifestaron en el centro de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Fue en el marco del paro contra la violencias en los establecimientos educativos bonaerenses. "Queremos escuelas seguras, sin violencia. Cuidemos a quienes nos enseñan". 

La medida de fuerza fue impulsado en conjunto por el SUTEBA, la FEB, la UDOCBA y la AMET contra los ataques a docentes por parte de alumnos y familiares.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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