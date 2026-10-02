Choque en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una moto. La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento.
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