Después de la alerta, llovió en Chacabuco

Madrugada y después.
Finalmente no se cumplió el pronóstico de alerta Meteorológica para la ciudad de Chacabuco aunque hubo precipitaciones.
Volver a Chacabuquero.
Durante la madrugada, en la que se mantuvo la alerta amarilla, cayó menos de 1 milímetro de lluvia. Sin embargo, alrededor de las 6.40 comenzó a llover. El pronóstico ahora marca tormentas para la mañana del sábado. Dato: No hay lluvias anunciadas para los próximos días.
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