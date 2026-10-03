Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 3 de octubre de 2026

Después de la alerta, llovió en Chacabuco

 


Madrugada y después.

Finalmente no se cumplió el pronóstico de alerta Meteorológica para la ciudad de Chacabuco aunque hubo precipitaciones.



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Durante la madrugada, en la que se mantuvo la alerta amarilla, cayó menos de 1 milímetro de lluvia. Sin embargo, alrededor de las 6.40 comenzó a llover. El pronóstico ahora marca tormentas para la mañana del sábado. Dato: No hay lluvias anunciadas para los próximos días.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




 

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