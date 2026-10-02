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viernes, 2 de octubre de 2026

Una buena noticia para el ex intendente Victor Aiola

 


Y para una funcionaria en Chacabuco.

Hoy se dio a conocer una buena noticia para el ex intendente de Chacabuco Víctor Aiola.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires redujo el cargo que el ex jefe comunal y algunos funcionarios deberán pagar por irregularidades en las presentaciones del Ejercicio 2016. De 77.985,65 pesos paso a tener que abonar 30.342,91 pesos. La medida beneficia a la Contadora Municipal Estela Adriana Ferrari 

Foto: Aiola en el 2018, festejando el Día del Periodista 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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