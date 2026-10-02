Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 2 de octubre de 2026

Quedó a nivel esta intersección de Chacabuco

 


Como antes.

Han finalizado los trabajos de nivelación en la intersección de la avenida Garay con la calle Coronel Suárez. 



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El corte perfecto Chacabuco
El Corte perfecto, ofertas en Chacabuco

Se trata del lugar donde años atrás habían sido construidas dárselas en el marco del proyecto para generar en el lugar un centro comercial a cielo abierto. El trabajo de demolición de los "canteros" y reparación del pavimento fue llevado a cabo por personal municipal de la secretaría de Obras Públicas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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