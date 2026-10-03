Madrugada con incidentes y violencia en Chacabuco

De noche y de día.
Durante la madrugada se reportó una serie de incidentes y situaciones violentas en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
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La mayor parte se dio en inmediaciones del Corredor Nocturno. Primero, menores causaron disturbios en Yeiogue no e Insiarte, afuera de un local bailable. Luego un mayor estuvo incitando a otras personas a pelear a pecho descubierto en Yrigoyen entre Andrés de Vera y 14 de Julio. En la plaza General Paz un joven pidió ayuda a la policía porque alguien le había sustraído una campera. Al parecer, al menos una persona fue trasladada a la Comisaría tras pasar por el Hospital para la realización de un precario médico de rigor.
Por último, en el barrio Alcira de la Peña uno grupo de jóvenes atacó con piedras una vivienda. El morador pidió auxilio a la Policía pero los menores se fueron ante la llegada de los patrulleros.
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