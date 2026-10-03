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sábado, 3 de octubre de 2026

Madrugada con incidentes y violencia en Chacabuco

 


De noche y de día.

Durante la madrugada se reportó una serie de incidentes y situaciones violentas en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

La mayor parte se dio en inmediaciones del Corredor Nocturno. Primero, menores causaron disturbios en Yeiogue no e Insiarte, afuera de un local bailable. Luego un mayor estuvo incitando a otras personas a pelear a pecho descubierto en Yrigoyen entre Andrés de Vera y 14 de Julio.  En la plaza General Paz un joven pidió ayuda a la policía porque alguien le había sustraído una campera. Al parecer, al menos una persona fue trasladada a la Comisaría tras pasar por el Hospital para la realización de un precario médico de rigor.

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Por último, en el barrio Alcira de la Peña uno grupo de jóvenes atacó con piedras una vivienda. El morador pidió auxilio a la Policía pero los menores se fueron ante la llegada de los patrulleros.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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