Registro de oposición.
La Suprema Corte de Justicia de la providencia de Buenos Aires autorizó la publicación de los nombres de las personas sorteadas para ser convocadas para ser jurados en el 2027 para juicios orales y públicos.
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La ley 29.984 establece que "la función de jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los ciudadanos que habiten la Provincia de Buenos Aires para participar en la administración de justicia". El Ministerio de Justicia sortea las listas anualmente en audiencia pública, por departamento judicial y por sexo, a razón de un jurado por cada mil electores. (sigue)
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La publicación por 3 días permite que se hagan observaciones o se presenten objeciones sobre alguno de los sorteados. En una vista preliminar de la lista, se pudo conocer los nombres de los chacabuquenses sorteados cuyos apellidos comienzan con la letra A: Acuña, César Oscar; Aguilar, Selene; Aguirre, María Candela; Aimone, Andrea Daniela; Albisu, María Paz; Albornoz, David Adrián; Almada, Fabricio Alejandro; Altieri, Diego Rubén Oscar; Álvarez, Sebastián Martín; Amorós, Cecilia; Antonini, Adriana Edelmira. Falta el resto de las iniciales. Cabe aclarar que solamente pueden ser convocados para juicios en el Departamento Judicial de Junín. Las consultas a la lista completa se realizan directamente en. la página web de la Suprema Corte de la provincia, con el DNI del ciudadano.
|El Corte Perfecto, Chacabuco
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