Esta tarde.
Unas jóvenes fueron víctimas de un robo esta tarde en la Ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de estudiantes de la escuela secundaria del Colegio Nacional. Alguien se llevó las bicicletas que habían dejado atadas con candado en Zapiola y Santa Fe. Se trata de rodados tipo todo terreno marca marcas Totem y Raleigh. Si alguien sabe algo, que llame al 911 o al 2352442498Así son las bicicletas:
|Así son las bicicletas robadas
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