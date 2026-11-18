Madrugada.
Durante la madrugada una joven puso en conocimiento de la Policía un caso de violencia de género.
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Fue trasladada en patrullero al Hospital Municipal y luego a la Comisaría para radicar una denuncia. Presentó lesiones en las extremidades inferiores y superiores. Acusó a la pareja de agredirla. Ocurrió en inmediaciones del barrio del Corralón Municipal. La mujer tendría 26 años y el acusado, 24. (sigue)
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Edicto. El Juzgado de Paz de Chacabuco cita con carácter de urgente a familiares, herederos y acreedores de Nilda Haydee Pupparo. Deben presentarse en su sede a la brevedad.
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