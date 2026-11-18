Rápidos.
En las últimas horas se registró un hurto en un negocio de Chacabuco.
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|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
El propietario del emprendimiento es quién dio a conocer la situación a través de las redes sociales. Dos personas sustrajeron una botella de whisky bajo la modalidad de mecheros, en una vinoteca (sigue).
|Captura del vídeo publicado en Instagram
Se compartió un video en el que se ve como uno de los sujetos guarda entre sus ropas la botella, mientras otro lo cubre. Ocurrió en inmediaciones de Remeedios Escaladas de San Martín y Alvear.
|El Corte Perfecto, cerdo y pollo
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