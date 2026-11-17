Espectáculos.
Este fin de semana habrá dos espectáculos que tendrán la danza en el centro de escena.
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|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
El viernes desde las 21.00 el Ballet Municipal Cahuín Cumpá presentará el espectáculo "Así baila mí Argentina", en el Teatro Italiano de Chacabuco (sigue).
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El sábado y domingo se desarrollará en el Parque Recreativo Municipal se desarrollará un Encuentro de Batucadas. La anfitriona será la batucada Horus. Habrá grupos de otras ciudades y distintas competencias de baile. El público podrá asistir el sábado desde las 17.00 y el domingo desde las 15.00 (sigue).
|BS Electricidad del automotor
La Batucada Horus viene de participar en el festejo del 20 aniversario de la batucada Maimara de 25 de Mayo.
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