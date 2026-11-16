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lunes, 16 de noviembre de 2026

El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

 

 Afortunado.

Aprid dio a conocer el nombre del ganador del sorteo semanal de su rifa.



Volver a Chacabuquero.

Jesús más que un amigo

Se llama Rodolfo Argüello. Con el número 295. ganó 70.000 pesos. Sorteó el sábado 15/11/26 por la quiniela de la provincia nocturna. Vendió Lucía Rubino.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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