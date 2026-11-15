Kicillof presupuestó obras para Chacabuco pedidas por la oposición

2027.
Ya se van conociendo detalles del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 2027 y Chacabuco tiene cuentas para realizar obras públicas.
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|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Se trata de proyectos que ya habían sido adelantados por la administración del intendente Rubén Darío Golía pero también son reclamos de la oposición en el Concejo Deliberante y las redes sociales. Llegaran justo para el año electoral. En el proyecto de presupuesto presentado por el gobernador Axel Kicillof tiene ya reservados para Chacabuco fondos para redes, colectores y planta de tratamiento de residuos cloacales, por un lado; y construcción de una planta de ósmosis para tratar el agua potable para que no tenga arsénico.
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