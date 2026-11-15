Necrológicas I de Chacabuco

Que en paz descanse: Ester
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- Rosana Ester Almendariz viuda de Garialdi. Falleció a los 52 años. Casa de duelo: Pellegrini 210. Funeral hasta las 18.00.
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