La Provincia de Buenos Aires recibió una particular designación internacional

Reconocimiento.
La Provincia de Buenos Aires recibió una designación de parte de una entidades internacional vinculada a la Salud Mental.
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Fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026–2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH). La distinción surge de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por la Provincia y reconoce el proceso de transformación del sistema público bonaerense de salud mental y consumos problemáticos.
La Federación es una organización internacional fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
"La designación también pone en valor que la transformación del sistema público bonaerense se inscribe en las perspectivas internacionales de reforma de la atención en salud mental, orientadas a mejorar la calidad de los cuidados, ampliar el acceso y fortalecer modelos de atención con base comunitaria -se informó en un comunicado-. El reconocimiento destaca así no solo los avances alcanzados en la Provincia, sino también la relevancia de esta experiencia para otros procesos de transformación de los sistemas de salud mental".
Se informó que cuando comenzó la gestión actial, solamente 11 hospitales generales provinciales contaban con capacidad para atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos; hoy, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales provinciales. Para hacerlo posible, se amplió en un 69,8% la cantidad de camas de internación en hospitales generales y se incorporaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental en esos hospitales, además hay una fuerte política con el primer nivel de atención impulsando mesas de salud mental en los 135 municipios.
Frente al aumento de la demanda de atención en salud mental, la Provincia también fortaleció las políticas de prevención del suicidio y el acompañamiento comunitario.
Más de 4.500 trabajadores y trabajadoras públicos ya realizaron la formación provincial en prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes, mientras que se desarrollaron herramientas específicas para los equipos de salud y los municipios. También se elaboró una nueva guía clínica para equipos de urgencias, hospitales generales y atención primaria. Además, se desarrolló una guía para medios de comunicación destinada a promover un abordaje responsable de la problemática.
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