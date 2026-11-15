Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

Esta tarde
Esta tarde se constató el fallecimiento de una mujer en un domicilio de la ciudad de Chacabuco.
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La misma tenía 64 años y estaba a cargo de su hermana gemela, la cual se encontraba postrada en una cama en el mismo domicilio. Esta última necesitó asistencia médica y traslado al Hospitales. Al parecer, hace más de un día que la mujer había fallecido. La situación se conoció luego que una amiga de la familia se acercara a la casa porque no había podido comunicarse con ambas hermanas en los días previos. Ya ante la vivienda, pudo hablar con la hermana que estaba postrada, a través de una ventana que estaba cerrada. Entonces se llamó a la Policía y se pudo constatar que la otra hermana había fallecido. Se pidió presencia del personal de Salud y de los bomberos voluntarios para colaborar con el traslado de la hermana viva, que al parecer no había comido en los últimos días. También personal de Tránsito ayudó cortando la circulación vehicular para que pudiera trabajar el servicio médico. Ocurrió en inmediaciones de Alvear y Remedios Escalada de San Martin.
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