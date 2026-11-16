Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 16 de noviembre de 2026

Menor lesionado por otro en la noche de Chacabuco

 


Terminó en el Hospital.

Esta madrugada un menor de edad fue trasladado al Hospital en ambulancia a raíz de una lesión. El padre acusó a un joven.



Volver a Chacabuquero.

Fue el progenitor quien llamó a la Policía para dar cuenta de la situación. El lesionado tiene 14 años. lo habrían golpeado con una barra de metal. Entre este joven y el acusado habría una medida judicial de no acercamiento. Uno vive en el barrio San Antonio y otro cerca de la cancha de San Martin. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Auxiliaron a una niña y algo más en Chacabuco 

- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Todavía se habla de esto:

- Kicillof presupuestó obras para Chacabuco pedidas por la oposición

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco 

- Queja de vecina: "¿Hasta cuándo deberemos soportar esto en Chacabuco?"

- Necrológica II

- Necrológica I

- La Provincia de Buenos Aires recibió una particular designación internacional

- Otro siniestro vial fatal en una ruta de la región 

- Inquietud de un joven: ¿Por qué no se hace la Fiesta Nacional del Maíz?

- Borrachines salvados por sus compañeros en Chacabuco

- Despegó un vuelo sanitario desde Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Una mujer encerrada - Una niña perdida





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)