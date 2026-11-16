Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 16 de noviembre de 2026

Vuelco en una ruta de Chacabuco

 


Esta tarde. Además, violencia doméstica.

Esta tarde se registró un accidente en una ruta de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


De volcó el acoplado con cereal de un camión sobre la ruta 191 a unos 20 kilómetros del límite con Salto, y quedaron obstruidas las dos manos. La Policía fue al lugar para controlar el tránsito hasta que los bomberos voluntarios puedan limpiar la calzada.

Jesús más que un amigo

Violencia. Por otro lado, en la ciudad de Chacabuco, una mujer acusó a su yerno de agredir físicamente a su marido, para luego retirarse.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológica I

- Auxiliaron a una niña y algo más en Chacabuco 

- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco 

- Menor lesionado por otro en la noche de Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Todavía se habla de esto:

- Kicillof presupuestó obras para Chacabuco pedidas por la oposición

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco 

- Queja de vecina: "¿Hasta cuándo deberemos soportar esto en Chacabuco?"

- Necrológica II

- Necrológica I

- La Provincia de Buenos Aires recibió una particular designación internacional

- Otro siniestro vial fatal en una ruta de la región 

- Inquietud de un joven: ¿Por qué no se hace la Fiesta Nacional del Maíz?

- Borrachines salvados por sus compañeros en Chacabuco

- Despegó un vuelo sanitario desde Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Una mujer encerrada - Una niña perdida





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)