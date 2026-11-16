Vuelco en una ruta de Chacabuco

Esta tarde. Además, violencia doméstica.
Esta tarde se registró un accidente en una ruta de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
De volcó el acoplado con cereal de un camión sobre la ruta 191 a unos 20 kilómetros del límite con Salto, y quedaron obstruidas las dos manos. La Policía fue al lugar para controlar el tránsito hasta que los bomberos voluntarios puedan limpiar la calzada.
|Jesús más que un amigo
Violencia. Por otro lado, en la ciudad de Chacabuco, una mujer acusó a su yerno de agredir físicamente a su marido, para luego retirarse.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Auxiliaron a una niña y algo más en Chacabuco
- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Menor lesionado por otro en la noche de Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Kicillof presupuestó obras para Chacabuco pedidas por la oposición
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
- Queja de vecina: "¿Hasta cuándo deberemos soportar esto en Chacabuco?"
- La Provincia de Buenos Aires recibió una particular designación internacional
- Otro siniestro vial fatal en una ruta de la región
- Inquietud de un joven: ¿Por qué no se hace la Fiesta Nacional del Maíz?
- Borrachines salvados por sus compañeros en Chacabuco
- Despegó un vuelo sanitario desde Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Una mujer encerrada - Una niña perdida
No hay comentarios:
Publicar un comentario