Problemas. Videos.
Una torrencial tormenta elctrica cayó sobre Chacabuco esta noche.
Volver a Chacabuquero.
|Jesús más que un amigo
Se cumplió la alerta Meteorológica y por 30 minutos cayó agua, sopló viento,se cortaron el agua corriente y la energía electrica. Además, se inundó buena parte de la ciudad. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía están respondiendo a diferentes emergencias vinculadas al meteoro. Cayeron árboles en la ruta y cables en la ciudad. Ahora llueve pero con menos intensidad. La Cruz Roja está evacuando gente
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|BS Electricidad del automotor
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