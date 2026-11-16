Variado.
Escuelas. Este martes se presentará en el Palacio Municipal un programa de Seguridad para las escuelas con pulsadores inalámbricos. Será a las 11.00 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.
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Salud. El Intendente Municipal, Darío Golía, y la Directora de Salud, Celeste Trotti, participaron junto a intendentes, secretarios y secretarias de Salud de toda la Provincia, de la Asamblea del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro) que encabezó el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak. La jornada se trata del máximo ámbito de articulación y definición de políticas sanitarias con los municipios. Durante el encuentro, desarrollado en General San Martín, se debatió acerca del Segundo Plan Quinquenal de Salud, profundizando en las policías provinciales en torno a la salud pública.
|Jesús más que un amigo
Violencia. En el día de hoy, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional de Dispositivos para Varones que Ejercen Violencia, correspondiente a la Cuarta Sección Electoral, en el Parque Temático de nuestra ciudad. La jornada fue organizada de manera conjunta con la Dirección de Políticas de Género de Chacabuco. El encuentro estuvo coordinado por el licenciado Nicolás Pontaquarto y su equipo, pertenecientes al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Además, contó con la presencia de Belén Perónja, directora regional de la Cuarta Sección Electoral, junto a representantes de distintas localidades de la región.
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