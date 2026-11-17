Detalles.
Se accedió a un informe más detallado del impacto de la tormenta del lunes por la nocbe en Chacabuco y la zona, con registros de lluvia parciales y acumulados.
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Chacabuco encabeza los registros de esta última jornada con un acumulado diario de 97 mm, alcanzando un total de 807 mm en lo que va del año. Le sigue la localidad de O’Higgins, con 80 mm caídos en el día y un acumulado anual de 901 mm. En Agustín Roca se midieron 72 mm (718 mm acumulados), mientras que en Irala las precipitaciones alcanzaron los 63 mm, posicionándose como la localidad con mayor registro anual de la lista con 985 mm (sigue).
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Finalmente, los registros más moderados de este período se presentaron en Rawson, con 18 mm (650 mm acumulados), y en Los Indios, con 15 mm diarios y un total de 623 mm en el transcurso del año. Este informe se elaboró con datos de la Cooperativa Defensa de Agricultores, que tiene plantas de acopio en las mencionadas localidades.
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