Procedimiento. Además, pesca ilegal.
Una persona fue demorada por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es de sexo masculino y tiene 42 años. Su nacionalidad es paraguaya. Tenía pendiente un pedido de captura por una causa de desobediencia y lesiones leves. Ocurrió durante un Operativo de identificación en una vivienda. El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Prevención Rural. (sigue)
|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
Pesca. Por otro lado, personal de la Patrulla Rural realizó un procedimiento contra la pesca furtiva en la zona de los Cuatro Caminos. Se encontró a una persona de sexo masculino pescando sin licencia utilizaba una línea de mano de fabricación casera sin inscripciones, con una tanza color transparente y boya de flote verde.
|BS Electricidad del automotor
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