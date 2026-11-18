Esta tatde.
El Intendente Municipal, Dr. Darío Golía, encabezó el acto de apertura e inauguración de dos cuadras de pavimento, sobre las calles Olavarría y Soberanía Nacional, que formarán parte del nuevo anillo de circulación y aliviador vehicular. Lo acompañaron el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez, funcionarios municipales y consejeros de la institución.
Volver a Chacabuquero.
|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
Durante el acto, el jefe comunal destacó el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan municipal de pavimentación y señaló que, en los tres años de gestión, se llevan realizadas 27 cuadras de pavimento y otras 9 de cordón cuneta, alcanzando un total de 36 cuadras de obras de infraestructura vial.
“Venimos realizando estas obras en un contexto económico complicado para el país, con ausencia de obra pública por parte del Gobierno Nacional. Desde el Municipio, a través de la TIUS y del acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, hemos podido avanzar con distintos programas, sumando también la participación de los vecinos mediante el Presupuesto Participativo y la planificación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos”, expresó Golía.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos del accidente en el acceso a Chacabuco
- Incidente con demorados entre Chacabuco e Irala
- Policiales de Chacabuco: Hallazgo - Choque
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Nuevo robo en una zona particular de Chacabuco
- Dónde queda el barrio en el que se construirán las 30 Viviendas de Chacabuco
- Mujer agredida en la noche de Chacabuco
- Firman el inicio de una obra en Chacabuco e inauguran otra
Todavía se habla de esto:
- Celebran las bodas de plata de un sacerdote de Chacabuco
- Fin de semana en Chacabuco entre dos estilos de baile
- Instalan pulsadores de emergencia en las escuelas de Chacabuco
- Registros de lluvias actualizados de Chacabuco y la zona
- Violenta situación en la madrugada de Chacabuco
- El viento causó daños en Chacabuco
- Registro de lluvias en Chacabuco y cómo sigue el tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario